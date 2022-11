Patrick M'Boma : "le Cameroun peut passer au deuxième tour"

Le Cameroun est l'un des pays africains les plus réguliers dans les compétitions internationales avec huit participations au Mondial notamment. Les Lions Indomptables ont même déjà disputé öes quarts de finale de la Coupe du Monde : c'était en 1990, en Italie.

Pour Patrick M'Boma, le Cameroun a souvent fait preuve de solidité dans les grands rendez-vous sportifs : "Le point fort de cette équipe du Cameroun, c’est d’avoir un mental d’acier. C’est un aspect qui n’est pas toujours mis au premier plan, ce n’est pas toujours palpable, mais on sait que dans les grands rendez-vous, les Lions Indomptables sont capables de faire quelque chose d’intéressant et capables d’obtenir de bons résultats grâce à cela", estime notamment l'ancien attaquant camerounais, double vainqueur de la CAN (en 2000 et 2002).

Choupo Moting, atout offensif numéro un

Pour cette 22è édition de la Coupe du monde de football masculin, qui se déroule au Qatar, le Cameroun est tombé dans le groupe G. Un groupe dans lequel il va affronter le Brésil, la Suisse ainsi que la Serbie. Un groupe abordable à l'exception du Brésil pense Patrick M'Boma :

"Je pense que le Brésil se détache, clairement. Parce que les Auriverde ont une armada offensive impressionnante. Mais pour ce qui est de la Suisse et de la Serbie, je dirais que c’est jouable pour le Cameroun."

Pour espérer sortir de cette poule, les Lions Indomptables compteront notamment sur leur doublette en attaque, composée du capitaine Vincent Aboubakar et surtout de l'homme du moment, Eric-Maxim Choupo Moting :

"Eric-Maxim Choupo Moting réalise une première partie de saison étincelante. Et encore, il n’était même pas titulaire en début de saison", rappelle M'Boma. "Il a été élu meilleur joueur du mois d’octobre du grand Bayern Munich, c’est quelque chose d’assez impressionnant. Il marque beaucoup de buts, il est en grande forme pour le Cameroun", se réjouit le champion olympique 2000.

Attention à la défense

Si d'un point de vue offensif, les Lions Indomptables semblent armés, il faudra se méfier derrière. "Le Cameroun a peut-être un peu de mal à accepter le jeu en contre-attaque. C’est une équipe qui devrait plutôt chercher à contre-attaquer. C’est un peu le point faible que je vois dans la formation du Cameroun. Mais c’est quelque chose qui est connu et sur lequel on travaille", rappelle M'Boma.

Le Cameroun jouera son premier match jeudi 24 novembre contre la Suisse. Ensuite, les joueurs de Rigobert Song affronteront la Serbie le 28 novembre pour boucler la phase de poule avec un dernier choc face aux Brésiliens le 2 décembre.