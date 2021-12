Afrique

#PasSansElles - Au Togo, une ferme école pour protéger l'environnement

À la ferme école de Tsévié, au Togo, Carla Douhadji, une jeune ingénieure, enseigne les techniques d'agroécologie et de bioénergies à toutes celles et ceux qui sont intéressé.e.s par un changement d'approche dans l'agriculture, l'élevage et la production d'énergie. Découverte de ce centre avec Maïmouna Hassan, jeune reporter au Togo pour #PasSansElles.