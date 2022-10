Afrique

Partir ou rester : portrait croisé de deux jeunes Ivoiriens

Malgré les nombreux reportages et les campagnes de sensibilisation sur la migration irrégulière, les Ivoiriens sont nombreux à vouloir quitter le pays, malgré les dangers. Depuis 2017 en Côte d’Ivoire, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a assisté plus de 1.800 individus au retour volontaire, principalement depuis la Libye et le Niger.