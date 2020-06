Paroles d'écoliers à l'heure de la Covid-19

Dans de nombreux pays, les établissements scolaires ont été fermés pour protéger enfants et adultes du coronavirus.

Petit à petit, les cours reprennent mais l'école n'est plus comme avant la Covid-19 et tout le monde a dû s'adapter, les élèves en premier lieu.

Dans notre émission spéciale "Ecole en temps de coronavirus", nous avons abordé de nombreux aspects de la question : le point de vue des autorités, avec une interview de la ministre mauricienne de l'Education, celui des enseignants (reportage au Mali), mais aussi celui des enfants.

Merci - dans le désordre - aux élèves qui ont accepté de témoigner : Will, Maya, Rodnelle, Hannes, Maimouna Paul, Jonathan et Nana.

"Bonjour, je m’appelle Jonathan, j’ai 15 ans et je suis en classe de 10è. Pendant l’école à distance, au début, les profs nous donnaient des devoirs à faire avec la date à laquelle il fallait les rendre. On les renvoyait par mail aux profs. Après, on a eu ce qu’on appelle un « cloud » pour l’école, c’est un serveur numérique sur lequel les profs postaient les devoirs à faire. Nous, on pouvait les télécharger et les renvoyer directement sur le cloud une fois terminés. C’est assez simple, ça marche bien.

Le grand avantage pour moi, avec l’école à distance, c’est que ça me met moins de pression, j’arrive mieux à me concentrer. Même si au début, j’ai dû m’y habituer. J’ai l’impression que j’apprends mieux de cette façon.

L’inconvénient, bien sûr, c’est qu’on ne peut pas poser autant de questions aux profs. Des fois, certaines questions restent en suspens."

Hannes, 12 ans : "Au début, l’école à distance, c’était bizarre. Mais à force, c’est plutôt sympa. C’est marrant de voir les autres en vidéoconférence et de découvrir toutes les fonctions qui existent sur ces plateformes numériques. [...] Je suis content de retourner en cours après cette longue période d’école à distance. Surtout pour revoir mes copains en vrai. Et puis je pense que je vais mieux comprendre les leçons, il y aura plus d’explications que sur notre plateforme numérique.

Notre école a pris des mesures d’hygiène pour la reprise : il faut se laver les mains souvent ; en classe, les élèves doivent laisser un mètre cinquante entre eux… Moi je trouve ça bien, ces mesures, c’est nécessaire."

Paul, 15 ans: "En soi, les cours à distance, c’était une bonne idée, en attendant de pouvoir reprendre les cours. Mais dans la pratique, c’était compliqué : certains profs ont vraiment eu des problèmes avec la technique, c’était dur de communiquer. Ça aurait été mieux de bien former les profs avant, parce qu’on a eu des problèmes. On a même été piratés pendant nos visioconférences. [...] La reprise des cours en classe, c’est pas forcément une bonne chose, à mon avis. Parce que ce n’est pas une vraie reprise. Moi, par exemple, je n’aurai cours que quatre fois jusqu’aux grandes vacances, alors ça ne sert pas à grand-chose. Cette façon de mêler vrais cours et cours à la maison, ça embrouille. Moi, ça ne me plaît pas trop. J’aurais préféré continuer l’école à distance jusqu’aux vacances. Même si c’est sûr que, quand on est dans le bon groupe, ça fait plaisir de revoir ses amis."

Will , 12 ans : "Les cours depuis la maison, au début, c’était inhabituel. Mais en fait, il y a plein de fonctions sur les plateformes, ça marche bien. On a pu faire plein de présentations. A force, c’est devenu intéressant et même plutôt drôle. [...] Je suis super content d’aller de nouveau en classe pour retrouver mes copains. Et puis ce ça plus facile de comprendre les cours.

A l’école, on nous demande maintenant de faire attention à l’hygiène. Par exemple de nous laver les mains et de les désinfecter… et puis de respecter la distanciation physique avec nos camarades de classe."

A voir aussi, notre vidéo sur la rentrée en Côte d'Ivoire: