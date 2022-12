Qui est l'eurodéputée Eva Kaili ?

Née le 26 octobre 1978 à Thessalonique, une ville portuaire grecque dans le golfe Thermaïque, Eva Kaili a effectué plusieurs études: d’abord l'architecture à l’université de Thessalonique, avant d’opter pour relations internationales et européennes et le journalisme.

En 2004, elle intègre la chaîne privée MEGA Channel, comme journaliste et présentatrice.

Eva Kaili avec son compagnon Francesco Giorgi (lui aussi arrêté) le 16 juin 2020 en Grèce

Eva Kaili fait très tôt son entrée en politique, à l'âge de 20 ans. Elle est élue conseillère municipale, sous la bannière du Mouvement socialiste panhellénique, le parti Pasok. Après avoir échoué à se faire élire député en 2004, Eva Kaili devient la plus jeune parlementaire de son parti en 2007. Elle avait 29 ans.

Entrée au Parlement européen

L'eurodéputée Eva Kaili avec Ali bin Samikh Al Marri, ministre du Travail du Qatar le 31 octobre 2022 à Doha

Puis, entre 2012 et 2014, la jeune femme est consultante en affaires publiques, responsable du Centre pour l’égalité des sexes au ministère grec de l’Intérieur.

Et c'est en 2014 qu’elle fait son entrée au Parlement européen et intègre le groupe des Socialistes et Démocrates (S&D). Réélue en 2019, Eva Kaili est ensuite élue, en janvier dernier, vice-présidente du Parlement européen dès le premier tour.

L'eurodéputée a occupé plusieurs postes de responsabilités: présidente du Comité de l’avenir de la science et de la technologie et s'intéresse en particulier aux questions d'intelligence artificielle et de robotique.

Inculpation

Son inculpation, puis son incarcération ce dimanche (11 décembre) à Bruxelles, après une enquête du parquet fédéral belge pour des faits de "corruption" et de "blanchiment d’argent" en bande organisée, interviennent alors que l’eurodéputée avait récemment étonné en soulignant, selon elle, le respect que les autorités du Qatar portent au respect du droit du travail.

600.000 euros en liquide ont été retrouvés au domicile d'Eva Kaili à Bruxelles et puisqu’il s’agit d’un flagrant délit, celle-ci n’a pas pu bénéficier de son immunité parlementaire.