La tradition de décorer les fontaines avec des œufs de Pâques n'a commencé qu'au début du XXe siècle et trouve ses origines en Suisse franconienne, en Bavière. On pense qu'avec cette action la région pittoresque, avec ses jolies collines, voulait attirer les touristes. Biberbach, en Franconie, possède l'une des plus grandes fontaines de Pâques d'Allemagne.