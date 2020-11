Papa Bouba Diop, pour l'éternité

L’ancien milieu de terrain sénégalais, qui a notamment fait des passages remarqués du côté du Racing Club de Lens ou de Fulham, en Angleterre, restera à jamais comme le premier buteur de l’histoire du Sénégal en Coupe du monde.

C’était le 31 mai 2002, pour l’ouverture du Mondial en Corée du Sud et au Japon. Le Sénégal s’était imposé 1-0 face à la France, championne du monde en titre, grâce à un but du colossal Sénégalais. Papa Bouba Diop avait inscrit trois buts lors de cette compétition, et les Lions avaient été d’ailleurs jusqu’en quarts de finale, l’une des épopées les plus remarquables d’un pays africain en Coupe du monde.

Papa Bouba Diop et le Sénégal avaient frappé un grand coup en battant la France (1-0)

L'hommage de Macky Sall

L’annonce de sa mort, à 42 ans seulement, a ému le monde entier. Sur Twitter, le président sénégalais Macky Sall a rendu hommage "à un grand footballeur, respecté de tous pour sa courtoisie et son talent".

Sur Instagram, l’ancien capitaine des Lions Indomptables Samuel Eto’o a souhaité un bon repos à son "ami", ajoutant la mention "adrénaline" sous une photo montrant le joueur après son but contre la France. Enfin, l’international sénégalais Idrissa Gueye a lui aussi honoré la mémoire de Papa Bouba Diop, tout en rappelant qu’ "un Lion ne meurt jamais, il dort."