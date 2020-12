Pandémie de Covid-19 : l'évolution des cas sur le continent

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, et selon les derniers-chiffres, l'Afrique a enregistré quelque 2.677.672 cas. Le continent enregistre 63.344 morts. Au niveau mondial, la Covid-19 a fait plus de 1,7 million de morts et plus de 80 millions de personnes ont été contaminées depuis le début de l'épidémie, selon des chiffres de l'Agence France Presse.

Evolution des cas sur le continent actualisée au 30 décembre

