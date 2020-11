Pandémie de Covid-19 : l'évolution des cas sur le continent

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l'Afrique a enregistré plus de deux millions de cas. Selon des calculs de l'AFP, la malaide a fait plus de 1,339 million de morts dans le monde depuis fin décembre l'an dernier. Au total, quelque 55,6 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 35,6 millions ont été guéris.

Evolution des cas sur le continent actualisée au 18 novembre

Les Etats-Unis sont le pays qui compte toujours le plus de morts (248.707), devant le Brésil (166.699), l'Inde (130.993), le Mexique (99.026) et le Royaume-Uni (52.745). L'Europe est actuellement le continent qui compte le plus de nouvelles contaminations, l'Amérique celui où la pandémie accélère le plus.

