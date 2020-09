P-E. Aubameyang, le joueur africain le mieux payé au monde

Le nouveau contrat de Pierre-Emerick Aubameyang dévoilé par le quotidien britannique The Sun, indique que le capitaine d’Arsenal qui a prolongé jusqu’en juin 2023, va désormais toucher près de 400.000 euros par semaine, soit un revenu de 18.200.000 livres sterling, l'équivalent de 20 millions d’euros brut par saison.

L’attaquant gabonais devient non seulement le joueur le mieux payé à Arsenal à l'échelle de l’Allemand Mesut Özil ( 20.M), mais il devient aussi le joueur africain le mieux payé au monde devant le Congolais Cédric Bakambu, L'attaquant de Beinjing Guoan touche 18 millions d'euros brut.

Rappelons qu'Aubameyang a rejoint Arsenal en 2018 en provenance du Borussia Dortmund. Depuis, le Gabonais a marqué 72 buts en 112 matches, un titre de meilleur buteur de Premier League 2019, 2 FA Cup, et quelques records battus.

Werner se réjouit de son nouveau club

Auteur de 28 buts la saison dernière sous le maillot de Leipzig, Timo Werner a su attirer les grandes écuries du football anglais dont Liverpool et Chelsea. Mais face à ces deux des meilleures équipes de Premier League, l’Allemand a finalement opté pour le club londonien Blues, tout en tournant le dos à Liverpool entrainé pourtant par son compatriote Jürgen Klopp:

"C’était une décision difficile à prendre, mais enfin j’en suis vraiment fier. L’entraineur de Chelsea Franck Lampard m’a régulièrement appelé, on échangeait beaucoup de messages et il m’envoyait aussi des vidéos où il me montrait le style de jeu qu’il veut dans son équipe et j’en ai été convaincu. C’est vrai que j’aimais jouer á Leipzig, et j’avais tout ce qu’il me fallait avoir, mais pour moi, ce qui est important surtout c’est de venir dans un club avec lequel on a la même vision de football." a t-il dit.



Les dirigeants du Bayern Munich seraient en colère après la sortie d’Uli Hoeness

Alors que le club tente de garder son défenseur, l’International autrichien David Alaba dont le contrat s’achève l’an prochain, le président d’honneur du Bayern Uli Hoeness a déclaré cette semaine que les négociations entre le club et le joueur sont bloquées par son agent Pini Zahavi qu’il qualifie de cupide « Un piranha avide d’argent » a-t-il dit.