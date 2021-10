Pétition pour que le procès Sankara soit filmé

Reporté dès son ouverture le 11 octobre dernier, le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses compagnons reprend ce lundi matin (25.10) au tribunal militaire de Ouagadougou. Le report avait été initié à la demande des avocats des prévenus de la défense qui avaient déclaré qu’ils avaient trop peu de temps pour enquêter sur "20 000 pièces du dossier".

Autre polémique : le tribunal militaire a interdit l’enregistrement et la diffusion du procès. C’est pourquoi, le Réseau international Justice pour Sankarajustice pour l'Afrique a initié une pétition pour demander que la justice revienne sur cette décision.

Écouter l'audio 02:20 "Ce procès historique doit laisser des traces" (Bruno Jaffré)

"Nous, historiens, chercheurs, juristes, artistes, journalistes, militants associatifs ou politiques, citoyens, du monde entier, avons appris avec stupeur que, malgré la réquisition favorable de la procureure arguant du "but démocratique, historique et mémoriel ", le Tribunal militaire a refusé que le procès soit filmé et enregistré. De nombreuses voix se sont élevées au Burkina Faso pour demander que le procès soit diffusé et filmé en vue de la constitution d’archives historiques" ont écrit les auteurs de la pétition.

Au micro d'Eric Topona, Bruno Jaffré, un des sigataires, auteur d’ouvrages sur le Burkina et la révolution burkinabè, animateur du site thomassankara.net explique pourquoi il est important que le procès soit enregistré.

Cliquez sur l’audio (ci-dessus), pour écouter l’intégralité de l’interview.