Pékin fait la promotion de ses JO "verts"

Consciente de sa réputation de plus gros pollueur au monde, la Chine a décidé, à quelques semaines des JO 2022, de mettre en avant le travail effectué par le gouvernement central sur la question environnementale autour de la compétition.

Lors d'un tour organisé par le gouvernement cette semaine, les officiels chinois n'ont pas hésité à déclarer que ces JO seraient les premiers à "atteindre la neutralité carbone".

Des sites propres et l'eau de neige recyclée

Les 26 sites répartis entre les provinces de Pékin et de Hebei fonctionneront à 100% grâce à de l'énergie renouvelable et plus de 700 véhicules à énergie hydrogène seront en service. Même la neige artificielle sera créée avec de l'eau "recyclée".

"L'eau de notre réservoir provient du ruissellement de surface et des précipitations naturelles en été. L'eau qui servira à créer la neige reviendra dans notre réservoir par le système de drainage après sa fonte. Elle sera ensuite récupérée pour la fabrication de neige l'année suivante", assure Wang Jingxian, directeur adjoint du comité d'organisation de la division 2.

Xi Jinping au défi de dépolluer Pékin

En 2015, lors de l'attribution des JO 2022 à Pékin, de nombreuses voix s'étaient élevées pour critiquer ce choix, la région de la capitale étant une des plus polluées et des plus polluantes au monde.

Le président Xi Jinping avait alors juré d'organiser la compétition la plus verte possible. Depuis, des milliers d'hectares d'arbres ont été plantés dans la région. Des éoliennes et des panneaux solaires ont été installés.

Si Pékin court toujours le risque de voir son ciel embrumé par une épaisse couche de brouillard liée à la pollution, les habitants de la zone estiment que la situation s'est sérieusement arrangée.

"C'est assez frappant selon moi parce que je souffre de rhinite. Quand j'étudiais à Pékin il y a quelques années, je souffrais d'écoulement nasal à cause de la pollution. Cette année, je suis retourné à Pékin et j'ai remarqué que le ciel était devenu sensiblement plus bleu, et je n'ai plus été touché par la rhinite", affirme Deng Zhongping, habitant de la province de Hebei et skieur amateur.

Des ONG sceptiques

Malgré tous les efforts de Pékin, les associations environnementales ne sont pas encore convaincues.

Pour l'ONG Greenpace, sans avoir "accès à plus de données statistiques brutes", il est difficile "d'évaluer" correctement cette nouvelle politique environnementale chinoise.

