OTAN : Paris se retire de l'opération "Sea Guardian"

La France accuse la Turquie d'avoir visé une de ses frégates lors d'un contrôle de navires soupçonnés de violer l'embargo sur les armes à destination de la Libye. Conséquence de cet incident: Paris s'est retiré temporairement mercredi (02.07.20) de l'opération de sécurité maritime de l'OTAN en Méditerranée Sea Guardian. La France espère obtenir un soutien plus franc de l'alliance dans ses frictions avec la Turquie qui se multiplient dangereusement, alors que les deux pays appartiennent à l’OTAN.

A en croire le chercheur Emmanuel Dupuy, la décision française, bien qu’elle révèle un malaise au sein de l’Alliance, ne saurait remettre en cause les fondamentaux de l’OTAN.

"L’Otan est peut-être fragilisé par cet événement, et par cet incident ayant opposé la marine française à la marine turque, mais c’est un épiphénomène par rapport à la grande vitalité de l’Otan dans le cadre des opérations qu’elle mène au dehors", a indiqué M. Dupuy, président de l'Institut prospective et sécurité en Europe et spécialiste des relations internationales.

