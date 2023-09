L'Ukraine au coeur de l'Assemblée générale de l'Onu

Dans un contexte où la communauté internationale fait face à des crises en série, en particulier l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'intervention du Président ukrainien Volodymyr Zelensky était très attendue.

Il y a un an, il avait exceptionnellement été autorisé à intervenir à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était via un message vidéo.

Aujourd'hui, c'est en personne qu'il s'est exprimé lors de la session de haut niveau de l'Assemblée générale annuelle de l'Onu. Une rencontre axée sur le thème du rétablissement de la confiance mondiale et de la solidarité internationale avec comme objectif de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable.

Des objectifs dont l'Ukraine est loin, très loin actuellement en raison de la guerre.

Bientôt "un sommet de la paix"

Pour Kiev, il est primordial de fortifier le principe d'intégrité territoriale et d'améliorer la capacité de l'Onu à déjouer et arrêter "une agression".

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré devant l'Assemblée générale des Nations unies que son pays préparait un "sommet mondial de la paix" auquel il veut inviter tous les dirigeants de la planète opposés à "l'agression" de l'Ukraine par la Russie.

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky devant l'Assemblée générale des Nations unies Image : Mike Segar/REUTERS

Depuis l'invasion russe, l'Onu a adopté plusieurs résolutions soutenant l'Ukraine et son intégrité territoriale ou réclamant le retrait russe.

Lors de son intervention à la tribune de l'Onu, le Président américain Joe Biden a insisté sur la responsabilité de la Russie dans la guerre et son rôle pour y mettre fin.

Mais après un an et demi de guerre et d'impacts en cascade sur le monde, notamment sur la sécurité alimentaire, certains pays du Sud plaident pour une solution diplomatique.

Contrairement à plusieurs puissances occidentales, des pays comme le Brésil n'ont jamais imposé de sanctions financières à la Russie ni accepté de fournir des armes à Kiev. Lors de son intervention à la tribune Luiz Inacio Lula da Silva, le président brésilien a appelé au "dialogue" pour mettre un terme durable à la guerre en Ukraine.

Mercredi, une rencontre est prévue entre Lula et Volodymyr Zelensky. Le Brésil, tout comme la Chine et l'Indonésie, tente en effet de se positionner comme médiateur dans la Guerre en Ukraine.

La plupart des pays africains sont représentés à l'Assemblée générale de l'Onu Image : Bianca Otero/ZUMA Wire/IMAGO

L'Afrique présente

En Afrique, certains pays comme l'Afrique du Sud ont également tenté de jouer ce rôle de médiation. Alors que le continent est confronté lui-même à de multiples crises socio-économiques et militaires notamment au Sahel, parmi ses représentants les plus en vue de cette assemblée générale figure le Nigérian Bola Tinubu qui préside actuellement la Cédéao.

Guinée, Mali, Burkina, Niger, ou plus récemment Gabon… tous ces pays ayant connus des coups d'État sont aussi représentés lors de ce sommet onusien.

Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'État du Soudan, un pays en guerre, montera lui aussi à la tribune de l'ONU tout comme le Congolais Félix Tshisekedi dont le pays fait face à plusieurs groupes rebelles.