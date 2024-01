On the road again… Trump remporte la primaire de l'Iowa

Ni son âge, 77 ans, ni ses récentes déclarations à l'emporte-pièce concernant notamment les migrants, ni ses multiples déboires judiciaires n'auront donc freiné ses partisans : Donald Trump a remporté lundi soir (15.01.2024) haut la main la primaire de l'Iowa avec plus de 50% des voix, selon des résultats quasi définitifs.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, arrive lui deuxième, suivi de l'ancienne ambassadrice américaine à l'Onu, Nikki Haley, la seule femme dans la course à l'investiture républicaine.

Nikki Haley prédit qu'elle fera mieux lors des prochaines primaires. Elle est notamment très appréciée par les milieux d'affaires. Image : Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

Que représente cette victoire ?

Assurément un très bon départ pour Donald Trump qui se voit déjà franchir la ligne d'arrivée : "Le grand soir aura lieu en novembre, lorsque nous reprendrons notre pays et que nous lui redonnerons vraiment sa grandeur" a-t-il déclaré devant ses partisans à Des Moines, la capitale de l'Iowa.

Mais ... les jeux ne sont pas encore faits. Si l'Iowa, qui représente moins de 1% de la population des Etats-Unis, compte de nombreux partisans de Donald Trump, les sondages sur le New Hampshire sont, eux, moins tranchés. C'est dans cet Etat, à la frontière canadienne, que se déroulera le prochain "caucus" républicain, le 23 janvier. Puis ainsi de suite pour les 50 Etats que compte le pays, jusqu'en juin.

Ces réunions d'électeurs se tiennent également chez les démocrates et elles ont pour but de mener, d'ici cet été, les deux grands partis du pays à la désignation de leur candidat pour la présidentielle.

Remake de 2020

Si un remake du duel de 2020 entre Donald Trump et Joe Biden est déjà dans toutes les têtes, la chercheuse Sudha David-Wilp, du Fonds allemand Marshall basé à Berlin, estime qu'il est encore trop tôt pour s'avancer sur le résultat de cette élection :

"Je ne crois pas qu'il soit possible de faire des prédictions politiques sérieuses aujourd'hui, mais oui, la course risque d'être serrée, comme la fois précédente (...) et il n'est pas complètement exclu que Donald Trump revienne à la Maison Blanche (…). Si tel était le cas, cela ne serait pas simple pour les relations transatlantiques et l'Europe doit se préparer concrètement à une telle éventualité, notamment en ce qui concerne le financement du soutien à l'Ukraine qu'elle devrait alors probablement assumer seule."

Même Joe Biden l'a reconnu : avec sa victoire dans l'Iowa, Donald Trump est devenu "le net favori de l'autre camp à ce stade". Image : Stephanie Scarbrough/AP Photo/picture alliance

Mis à part une possible suspension de l'aide américaine à l'Ukraine, un retour au pouvoir de Donald Trump pourrait également signifier la fermeture de la frontière avec le Mexique ou encore le forage de nouveaux puits de pétrole.

Cela dit, outre son programme électoral, l'ancien locataire de la Maison Blanche devra également affiner sa défense judiciaire : inculpé quatre fois au pénal, il risque même, dans certains procès, la prison.