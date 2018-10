OIF, quel rôle politique en Afrique?

La rwandaise Louise Mushikiwabo devrait selon toutes vraisemblances succéder à la canadienne Michaëlle Jean. L´OIF, qui a dans ses objectifs la défense de la langue française ou la promotion des principes démocratiques, est encore considéré comme un instrument politique de la France. Cette influence est critiquée dans beaucoup de domaines comme l´éducation, où l'OIF ne donne pas assez de support aux pays pour y promouvoir les langues locales.

L´organisation Internationale de la Francophonie, à sa conception dans les années 60, avait pour objectif la promotion de la langue française, des principes démocratiques, ou encore de la paix. Elle participe en effet aux processus électoraux dans les pays francophones d´Afrique, comme récemment en République Démocratique du Congo où une mission d´audit a dénombré six millions d’électeurs enregistrés sans empreintes.

Pour certains, pourtant, comme le journaliste français Antoine Glaser, l´OIF est aujourd´hui considérée comme un organisme dont se sert la France pour défendre son influence en Afrique. "C´est vrai que la Francophonie a toujours été intégrée dans un système politique, militaire, financier de la France en Afrique, et c´est vrai que l´Organisation a toujours servi de valeur d´ajustement à la politique africaine de l´Elysée. On est dans la politique franco-africaine, on n´est pas vraiment dans la Francophonie telle qu´on pourrait le concevoir" explique Antoine Glaser.

Un rôle encore trop flou

Le sociologue guinéen Bano Barry voit de son côté l´OIF comme un organisme qui pourrait avoir beaucoup plus d´importance pour les pays francophones du continent mais à condition de pouvoir préciser son rôle qui n´est pas toujours précis.

Selon lui "il aurait été plus pertinent d´avoir une Francophonie qui porte exclusivement sur l´amélioration et la qualification du système éducatif, ou de la maitrise de la langue. Cela aurait été beaucoup plus pertinent que d´avoir quelque chose qui est un peu comme un fourre-tout, où vous avez tout. Aujourd´hui, c´est l´environnement, demain c´est la mutilation, après demain c´est autre chose. Nous avons une organisation qui s´occupe de tout et qui veut se substituer à d´autres qui sont bien outillées."

Lors du sommet de la Francophonie qui se tient en ce moment en Arménie, trois nouveaux membres ont annoncé qu'ils rejoignaient l'organisation : la Gambie, l´Irlande et la Louisiane. Un symbole de l´influence de cette organisation qui va bien au-delà de l'Afrique.