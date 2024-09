Nouvelle tentative d’assassinat présumée contre Donald Trump

C’est donc pour la deuxième fois en un peu plus de deux mois que le FBI et le Secret Service, la police d'élite chargée de la protection des personnalités politiques et des présidents américains depuis plus d’un siècle, enquêtent sur une tentative d’assassinat présumée de Donald Trump.

Le 13 juillet, le candidat républicain avait été blessé à l’oreille par un tir lors d’un meeting électoral en Pennsylvanie. Le milliardaire s’était relevé, le poing levé, l’instinct médiatique et politique intact, appelant ses partisans à “Keep fighting”, à continuer à se battre.

Cette fois, c’est sur son parcours de golf, à West Palm Beach en Floride, que le milliardaire a été évacué, après la découverte par le Secret Service d’un homme caché dans les buissons, à quelques centaines de mètres de Donald Trump. Nous sommes dimanche après-midi (15.09), Donald Trump s’apprêtait à jouer le cinquième trou.

Le 13 juillet, Donald Trump, avait été blessé à l'oreille par les tirs d'un jeune Américain, abattu par les forces de l'ordre Image : Brendan McDermid/REUTERS

Le suspect, engagé dans le soutien à l’Ukraine

Le suspect prend la fuite. Un témoin prend une photo de sa voiture et de sa plaque d’immatriculation, menant à son arrestation, sans résistance, lors d’un contrôle routier.

Un fusil AK-47 équipé d’une lunette de précision est retrouvé dans le buisson, là où le suspect, identifié comme Ryan Routh, avait été vu. Mais rien ne dit pour le moment que l'homme de 58 ans ait ouvert le feu vers le terrain de golf.

Ryan Routh n'est pas un inconnu. Dans les médias, il a par le passé raconté son soutien à l’Ukraine contre l’invasion russe. Il avait notamment été interviewé par le New York Times en 2023 pour un article sur les Américains qui se sont portés volontaires pour participer à l'effort de guerre en Ukraine.

Bien qu’il n’ait aucune expérience militaire, explique le journal, il se serait rendu dans le pays après l'invasion russe pour soutenir l’armée ukrainienne.

Sans pouvoir prouver de lien, Donald Trump est connu pour sa proximité avec Vladimir Poutine et il entretient le mystère sur la poursuite ou non du soutien américain à Kiev s’il était élu en novembre, expliquant simplement qu’avec lui, la guerre se terminera en 24h.

Le fils de Ryan Routh a été joint par le Daily Mail. Il explique que son père déteste Donald Trump, "comme toute personne raisonnable", mais qu’il n’est pas une personne violente.

Des agents du Secret Service, ont "ouvert le feu sur un homme armé" qui se trouvait près du bord du terrain, selon des responsables des forces de l'ordre Image : Marco Bello/REUTERS

Une campagne électorale de plus en plus violente

Après cet événement, Donald Trump aurait été brièvement choqué, selon son entourage, mais le ton décontracté et moqueur aurait vite repris le dessus dans ses conversations au téléphone.

Impossible de dire si le républicain pourra tirer un quelconque avantage politique de cet événement. La tentative d’assassinat de juillet avait été éclipsée, une semaine plus tard, par le tournant historique de la défection de Joe Biden et l’arrivée de Kamala Harris, faisant monter le ticket démocrate dans les sondages.

Cet épisode témoigne du niveau de violence qui s’empare de la campagne, alors que dans l’Ohio, des fausses rumeurs colportées par Donald Trump sur des migrants qui mangeraient des animaux de compagnie ont déclenché des alertes à la bombe et la peur au sein de la communauté haïtienne ces derniers jours.

Le président Joe Biden a lui réclamé "davantage d'aide" pour le Secret Service qui aurait besoin de "plus de personnel".