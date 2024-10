Olaf Scholz défend les accords de coopération avec l'Inde

"Nous avons besoin de plus de coopération, pas de moins", a réclamé le chancelier allemand à New Delhi, lors des consultations intergouvernementales germano-indiennes.

Au début de sa visite en Inde, le chancelier allemand Olaf Scholz a demandé "des progrès rapides et une conclusion rapide" des discussions sur un accord de libre-échange entre le pays et l'Union européenne. "Si nous y travaillons ensemble, Monsieur le Premier ministre, cela pourrait se faire en quelques mois plutôt qu'en quelques années", a déclaré Scholz à New Delhi en s'adressant à son hôte, le Premier ministre Narendra Modi.

Les négociations, qui ont débuté en 2007, ont été gelées en 2013 avant de reprendre en 2022. Les points de discorde sont les droits de douane indiens élevés sur les voitures, la protection de la propriété intellectuelle dans le secteur pharmaceutique et l'ouverture du marché dans le secteur agricole, à laquelle l'Inde est opposée.

L'Allemagne veut renforcer la coopération militaire

"Notre message général est le suivant : nous avons besoin de plus de coopération, pas de moins", a déclaré le chancelier lors de la conférence Asie-Pacifique de l'économie allemande. Cela inclut également une coopération militaire plus étroite avec l'Inde. Actuellement, Thyssenkrupp Marine Systems négocie la construction de six sous-marins pour la marine indienne. Une frégate et un navire de ravitaillement allemands sont actuellement en route au large des côtes indiennes pour participer à une manœuvre commune. Samedi (26.10.2024), Scholz a l'intention de rendre visite aux soldats dans l'État de Goa, à l'ouest du pays.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a laissé entendre samedi en Inde que l'Allemagne pourrait fournir davantage de matériel militaire à l'Inde. "Cela jouera un rôle plus important à l'avenir et c'est bien. C'est juste", a déclaré Olaf Scholz. Il s'est dit très heureux de l'accord conclu entre les deux gouvernements dans ce domaine. "Si l'on veut que les pays puissent agir de manière indépendante, il faut alors garantir leur souveraineté et leur indépendance", a indiqué Scholz en faisant allusion au fait que ces dernières années, l'Inde a surtout acheté des armes à la Russie.

Depuis près de 20 ans, l'UE et l’Inde tentent de parvenir à un accord de libre-échange mais sans succès Image : Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Accord de confidentialité signé

Les deux parties ont également signé un accord dit de protection du secret, qui offre un cadre pour l'échange d'informations confidentielles. Selon les modalités, cela peut également permettre une coopération renforcée en matière de politique de sécurité ou de technique de défense.

Les parties ont également convenu d'une assistance juridique en matière pénale, d'exercices communs et de visites de ports entre la marine allemande et ses partenaires indiens, ainsi que d'une coopération entre les instituts de recherche allemands et indiens dans les domaines des sciences de la vie, de la recherche sur les matériaux et de la recherche polaire et maritime. En outre, un programme de formation commun sera mis en place pour les managers des deux pays.

Multiplication du nombre de visas allemands pour les Indiens

Narendra Modi a annoncé que le nombre de visas allemands pour les Indiens passerait de 20.000 à 90.000 par an. Il s'agit de spécialistes de la médecine, des soins ou des technologies de l'information. Le Premier ministre indien a également cherché à attirer les investissements étrangers dans son pays. Des opportunités de croissance existent par exemple dans le domaine de l'hydrogène produit dans le respect du climat et des semi-conducteurs.

Les entreprises allemandes se sont longtemps concentrées sur la Chine. Mais aujourd'hui, l'Inde devient de plus en plus importante pour elle Image : Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"L'Inde offre une excellente plate-forme pour les investissements dans ces domaines", a-t-il déclaré. De plus, le pays est fort dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les possibilités offertes aux start-ups sont quasiment illimitées et s'accompagnent d'un développement important de l'infrastructure. Le réseau ferroviaire est en train de s'étendre et de nouveaux aéroports sont en cours de construction.

L'Inde est le pays le plus peuplé de la planète et la plus grande démocratie du monde. Son économie connaît actuellement une croissance plus forte que celle de tout autre grand pays. Selon les estimations, l'Inde gagnera deux rangs d'ici la fin de la décennie pour devenir la troisième plus grande économie après les Etats-Unis et la Chine, dépassant ainsi l'Allemagne. Pour la République fédérale, l'Inde est considérée comme la clé qui permettra de réduire la forte dépendance de l'industrie vis-à-vis des importations en provenance de Chine.