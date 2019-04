Notre-Dame de Paris : déjà des offres pour la reconstruction

Le feu qui s'est attaqué lundi soir (15.04.) à l'emblématique cathédrale Notre Dame de Paris est désormais "complètement éteint". Ce sont les pompiers qui l'ont annoncé tôt ce matin. Jusqu'ici les causes de l'incendie dans le centre de la capitale française sont inconnues.

La maire de Paris Anne Hidalgo a proposé de tenir à Paris, "une conférence internationale des donateurs" en vue de la reconstruction. Elle a aussi indiqué que cette conférence permettrait d'accueillir "des experts" et "pouvoir lever des fonds".

Déjà des annonces de fonds

Les familles Arnault et Pinault, deux des plus grandes fortunes françaises à la tête des principaux groupes du luxe mondial, ont annoncé, respectivement, 200 et 100 millions d'euros dédiés à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par le feu.

Des réactions de solidarité ont fusé de par le monde et évidemment aussi depuis l'Afrique de Bangui à Dakar en passant par Kinshasa. Le Saint-Siège a exprimé sa "proximité" avec les catholiques français et les Parisiens. Le pape François est "proche de la France" et "prie pour les catholiques de France et pour la population parisienne", a écrit ce mardi sur Twitter le directeur de la salle de presse du Saint-Siège.

Emmanuel Macron le président français promet la reconstruction de l'édifice. "C'est sans doute une part du destin français" a expliqué le président français qui a annulé une allocution prévue dans la soirée en réponse aux manifestations des "gilets jaunes". Monsieur Macron a également annoncé une "souscription nationale et bien au-delà de nos frontières" pour assurer les charges de la reconstruction.

La flèche de la cathédrale a chuté sous les flammes

Des dégâts importants

Le "bilan matériel est dramatique" a prévenu un porte-parole des pompiers. "L'ensemble de la toiture est sinistrée, l'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée" et la flèche qui surplombait ce joyau gothique du haut de ses 93 mètres n'existe plus, effondrée en début de soirée sous les yeux de la foule sidérée, ni les vitraux centenaires.

Quant au bilan humain, il fait état d'un blessé grave signalé dans les rangs des soldats du feu.

L'incendie est parti des combles de l'édifice avant de ravager la toiture du bâtiment et une partie de sa structure.