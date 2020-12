Niger : Vivez en direct le vote sur la DW

Flash 17h TU (26.12.2020)

En République centrafricaine, les élections présidentielle et législatives se tiendront bel et bien demain, dimanche 27 décembre. Face à la propagation du coronavirus, interdictions de rassemblements au Niger et fermeture des bars et des salles de spectacles, le tout à la veille de l'élection présidentielle. En Ethiopie, le bilan de l'attaque dans l'ouest du pays monte à 207 morts.