Niger : des sanctions qui passent mal

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l’Ouest, la Cédéao a ordonné dimanche lors de son sommet consacré au coup d’Etat au Niger, un blocus économique du pays, à travers la suspension immédiate de toutes les transactions commerciales et financières.

C’est donc une période d’incertitudes qui s’est ouverte pour le pays. La batterie de sanctions de la Cédéao seront lourdes de conséquences pour les populations déjà éprouvées par la cherté de la vie, selon Soly Abdoulaye, économiste.

"Les sanctions vont avoir des conséquences, ça c’est une évidence. Donc du moment où nous sommes obligés d’échanger avec d’autres pays, et particulièrement les pays qui sont pays voisins à nous qui sont donc membres de la Cédéao ou de l’Uemoa, et que cette possibilité est interrompue, et ne peut pas se faire, ça veut dire que nous allons sentir un moment, deux mois, trois mois, six mois, ces difficultés", estime l'économiste.

La Cédéao vue comme méprisante

Dan Badji Son Allah, acteur de la société civile, juge inappropriées ces sanctions de l’institution ouest-africaine et demande aux militaires d’être résilients.

"Ce que nous souhaitons à la nouvelle direction, c’est d’accepter la résilience de ce combat. Je pense bien que l’armée, elle est venue et nous souhaitons vivement qu’elle est venue pour l’intérêt national. Et si elle sera là pour l’intérêt national, je vous dis que, toutes les mesures concoctées par la Cédéao, le peuple nigérien sera à la hauteur d’adopter la résilience et de pouvoir s’en sortir", espère-t-il.

Nouvel homme fort du Niger, le Général Abdourahmane Tiani est soutenu par une partie de la population Image : Balima Boureima/REUTERS

Boubacar Diaouga, un autre acteur de la société civile, souligne que la Cédéao a fait preuve de mépris vis-à-vis des citoyens du Niger.

"Ces décisions de la Cédéao, nous les qualifions purement et simplement de non avenue. Et pour nous, il s’agit d’une preuve d’incompétence et également d’une preuve que ses dirigeants de la Cédéao sont complètement déconnectés des réalités de notre environnement", tonne-t-il.

"Aujourd’hui, nous avons besoin en Afrique d’une diplomatie collective, nous avons besoin d’une diplomatie résiliente, au niveau international. Nous n’avons pas besoin de ce genre de divertissement et surtout d’un manque de respect vis-à-vis d’un peuple meurtri par l’insécurité. Nous pensons que la Cédéao en tant qu’institution, n’as plus de crédibilité à nos yeux".

Effets des sanctions de la Cédéao ou pas, depuis 48 heures, les populations du Niger vivent avec des coupures d’électricité et une hausse des prix des denrées alimentaires.