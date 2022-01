Afrique

Niger : le calvaire des étudiants logés loin de leur campus

Sur les 35.000 étudiants que compte l’Université Abdou Moumouni de Niamey, plus des deux tiers habitent en dehors du campus universitaire. Et les bus censés faire la navette entre l’Université et les quartiers des étudiants ne sont également pas suffisants. "Un bus de 34 places peut souvent transporter plus de 260 étudiants", témoigne un étudiant.