Afrique

Niger : quand études riment avec business

Depuis quelques années, la situation de plus en plus précaire des parents et la morosité économique du pays ont poussé de nombreux étudiants des universités nigériennes, filles comme garçons, à se lancer dans le business en marge de leurs études pour subvenir à leurs besoins. C'est le cas de Djamila Mohamed Hamidou, étudiante en droit et propriétaire de deux salons de coiffure à Niamey.