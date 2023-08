Le putsch au Niger révèle une crise de la démocratie

Le nouveau Premier ministre n'est pas un inconnu des Nigériens. Et ce n'est pas non plus la première fois qu'Ali Mahaman Zeine occupe un poste gouvernemental au Niger.

Il a d'abord servi comme chef de cabinet de l'ancien président Mamadou Tadja, puis a été ministre des Finances en 2003. C'est d’ailleurs leur gouvernement qui avait été renversé en 2010 par le commandant Saliou Djibo.

Cet économiste de formation, qui a travaillé à la Banque africaine de développement, a pour mission donc d'aider les militaires à faire face à une situation économique qui pourrait rapidement se dégrader face aux sanctions économiques des Etats ouest africains, mais aussi à la suspension de l’aide au développement annoncée par plusieurs pays européens. Ce putsch intervient dans un contexte politique africain marqué par une crise de la démocratie.

"C’est bien entendu le contexte africain qui, par ce crime-là, nous montre qu’ils prent sa revanche sur les valeurs dites universelles. Et peut-être cela vaut-il la peine aujourd’hui de vraiment poser le débat. On a toujours présenté le Niger comme un modèle, depuis en tout cas 2010-2011. Mais c’est dix ans après qu’on se rend compte que finalement la démocratie, c’est toujours une quête, elle n'est jamais acquise", explique à la DW, Oumarou Hamani, directeur du Laboratoire bénino-nigérien de recherche en sciences sociales - Lasdel.

L'échec d'un modèle de société

La réaction, semble-t-il positive, de la population nigérienne face aux putschistes s’expliquerait par l'échec d'un modèle de gouvernance. estime le politologue burkinabè, Médard Kienou :

"Je dirais plutôt qu’on s’est contenté de l’organisation des élections. Alors qu’on ne s’est pas interrogé fondamentalement sur la crédibilité du processus électoral. On se contente d’organiser les élections sans s’interroger sur la redevabilité de personnes élues, notamment en matière de gestion vertueuse des ressources publiques. Donc je pense que la population ne rejette pas la démocratie, mais réclame plutôt un Etat protecteur. Lorsqu’il y a une mauvaise gouvernance économique, il n’y a pas de redevabilité et finalement, les populations perçoivent le coup d’Etat comme la sanction politique de la mauvaise gouvernance", dit l'expert burkinabè.

Des jeunes ont envahi les rues de Niamey en brandissnt des pancartes qui dénoncent toute intervention militaire. Image : Balima Boureima/REUTERS

Aspirations et exigences de la jeunesse

La jeunesse africaine serait en effet selon Francis Kpatindé, journaliste et enseignant aux Sciences-Po à Paris, engagée dans un processus d’émancipation vis-à-vis des Etats occidentaux.

"Au-delà de cette question de respecter ou ne pas respecter la Constitution, les nouvelles générations ont une quête de souveraineté politique et militaire parce qu’il y a encore des pays africains où il y a des bases militaires étrangères. Et le fond du problème, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas juste des questions d'animosité ou des questions de violation de la Constitution. Les gens se rendent compte qu'avant la démocratie, il leur faut la souveraineté."

C'est ce désir d’émancipation politique et militaire qui anime actuellement de nombreux jeunes dans les pays d'Afrique francophone. Plusieurs décennies après les premières élections multipartites, il faudrait peut-être revoir le modèle politique que l'on présente aux jeunes du continent.