Allemagne : le 9 novembre, le jour du destin

Si le 9 novembre 1989 marque la chute du Mur, cette date est aussi associée à des souvenirs plus sombres de l'histoire allemande comme la Nuit de Cristal.

Il y a d'abord le 9 novembre 1918, la fin de la monarchie allemande.

En pleine Première Guerre mondiale et alors que l'Allemagne fait face à des mutineries et des grèves, l'empereur Guillaume II abdique. Le socialiste Philipp Scheidemann proclame la naissance d'une République démocratique, la République de Weimar.

9 novembre 1923 : le putsch raté

Le 9 novembre 1923 ensuite - l'extrême droite emmenée par Adolf Hitler tente de prendre le pouvoir depuis Munich, dans le sud de l'Allemagne. Mais le putsch échoue : les forces de l'ordre et l'armée restent fidèles à la République de Weimar.

Condamné à cinq ans de prison pour haute trahison, Adolf Hitler en profite pour rédiger "Mein Kampf" - ouvrage dans lequel il expose sa vision belliqueuse, raciste et antisémite du monde.

Dix ans plus tard, en janvier 1933, il parvient légalement au pouvoir avec son parti, le NSDAP. C'est le début du IIIème Reich.

9 novembre 1938 : la nuit du pogrom

Quinze ans plus tard, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, alors que les citoyens juifs sont depuis longtemps déjà discriminés et persécutés de manière systématique par les nazis, des émeutes anti-juives, organisées par le pouvoir, éclatent dans tout le pays.

Des synagogues sont incendiées, des cimetières profanés, des commerces saccagés. Ce sont les débris de verre des vitrines qui donnent à cette terrible nuit son nom : la Nuit de Cristal.

La synagogue d'Eberswalde à Berlin est l'une de celle qui a été incendiée dans la nuit du 9 novembre 1938 Image : UIG/Imago-Images

En Allemagne, certains historiens et les responsables politiques préfèrent en général utiliser le terme de pogrom pour parler de ce 9 novembre. Car outre les dégâts matériels, les citoyens juifs ont également été victimes de pillages et de violences physiques. Le 9 novembre 1938 marque ainsi un nouveau tournant dans la politique antisémite des nazis : de nouvelles lois sont adoptées.

Elles réduisent encore davantage les droits de la population juive.

9 novembre 1989 : la chute du Mur de Berlin

Et nous voilà revenu au 9 novembre 1989. Après avoir divisé l'Allemagne en deux Etats pendant 28 ans, le Mur de Berlin tombe à l'issue de manifestations citoyennes contre le régime communiste est-allemand.

Dans la nuit du 9 novembre 1989, le Mur de Berlin est pris d'assaut par les citoyens berlinois Image : Norbert Michalke/imageBROKER/picture alliance

C'est le premier pas vers la Réunification allemande qui aura lieu un an plus tard, le 3 octobre 1990. Et c'est cette date-là, moins tragique, qui a finalement été choisie pour célébrer la fête nationale.