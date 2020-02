Neuf morts dans une double fusillade en Allemagne

Une personne soupçonnée d'être l'auteur de la tuerie a été retrouvée morte quelques heures plus tard, aux côtés d'un autre corps non identifié.

Selon la police, le suspect était muni d'un permis de chasse et serait allemand. Un important dispositif policier a été déployé après les fusillades. Henry Faltin est le porte-parole de la police. "Evidemment, lorsque nous ouvrons une enquête sur un tel événement, nous procédons à des contrôles sur des personnes, ce qui nous amène à des arrestations, mais jusqu'à présent, nous n'avons procédé à aucune arrestation que nous pouvons clairement relier à ces fusillades. Nous voulons aider les résidents et les victimes qui se sont retrouvés pris dans cet événement, et nous ferons tout notre possible pour nous assurer qu'ils reçoivent le soutien approprié" dit le porte-parole de la police.

L'auteur présumé a été trouvé sans vie à son domicile à Hanau. Les forces d'intervention spéciale de la police y ont de plus découvert un autre corps. "L'enquête se poursuit. Actuellement il n'y a pas d'indication selon laquelle il y aurait d'autres auteurs", a écrit sur Twitter la police du sud-est du Land de Hesse, où se trouve Hanau.

La police allemande sur les lieux des fusillades à Hanau

Une lettre d'aveux et une vidéo ont été retrouvées selon les informations proches des sources sécuritaires. Les deux sont actuellement en cours d'évaluation.

Réactions et questions sur le mobile de ces fusillades

Au moins quatre personnes ont également été blessées. Les coups de feu avaient été tirés dans deux districts de Hanau. Déjà pendant la nuit, le procureur général avait pris en charge l'enquête en raison de "l'importance particulière de l'affaire" selon un porte-parole du bureau du procureur fédéral de Karlsruhe.

"C'est un véritable scénario d'horreur", a déploré la députée conservatrice de la circonscription, Katja Leikert. Le maire social-démocrate de Hanau, Claus Kaminsky, a lui évoqué une "soirée terrible, qui nous hantera certainement pendant très, très longtemps". Il a demandé d'éviter toute "spéculation" et appelé les habitants à la "prudence".

Le mobile de ces attaques n'est pas encore connu, mais l'Allemagne a été ciblée ces dernières années par plusieurs attaques jihadistes, dont une avait fait 12 victimes à Berlin en décembre 2016. Actuellement c'est la menace d'un terrorisme d'extrême droite qui inquiète le plus les autorités allemandes, depuis notamment le meurtre d'un élu allemand pro-migrants, membre du parti de la chancelière Angela Merkel, en juin dernier.

Le parquet anti-terrorisme allemand a annoncé ce jeudi matin s'être saisi de l'enquête sur ces fusillades.