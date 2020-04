Ne Mwanda Nsemi de nouveau arrêté en RDC

Zacharie Badiengila alias Ne Muanda Nsemi a été arrêté ce vendredi (24.04.2020) à sa résidence à Kinshasa. Cet homme dirige un mouvement politico-religieux dont les adeptes ont beaucoup défrayé la chronique ces dernières semaines à travers des affrontements violents contre les services de sécurité du pays.

Le 22 avril, des affrontements dans la province du Kongo Central ont fait de nombreux morts y compris parmi les forces de l'ordre. La police nationale congolaise a donc été réquisitionnée pour exécuter un mandat d'arrêt délivré par le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa.

Négociations infructueuses

Depuis jeudi (23.04.2020), les forces de sécurité ont alors pris position autour de la résidence du gourou du mouvement Bundu Dia Kongo.

Son arrestation est intervenue alors qu'une délégation officielle de politiques et de notables a tenté en vain de convaincre Ne Muanda Nsemi d'accepter que les fidèles rassemblés à son domicile se retirent. En effet, les rassemblements de masse sont interdits en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Dady Fraise Nsukula, chargé de la communication du gouverneur du Kongo Central était témoin de ces négociations. Selon lui il a été proposé à Ne Muanda Nsemi, "le retrait de ses membres regroupés en sa résidence de Ma Campagne (quartier de Kinshasa), pour éviter toute propagation du Covid-19. Autre préalable : l'octroi d'une nouvelle habitation à monsieur Ne Muanda Nsemi en attendant la réparation de sa maison et enfin se faire soigner. Mais Muanda Nsemi a rejeté toutes ces propositions du gouvernement central."

L'ancien député réclamait aussi le paiement de ses émoluments ainsi que la libération de ses partisans arrêtés.

Une enquête impartiale

Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine des droits de l'homme (Asadho) salue cette arrestation car dit-il, cela montre "que l'Etat existe et qu'on ne peut pas permettre à un individu, quelles que soient ses revendications, de perturber l'ordre public et d'engendrer la mort des Congolais comme il l'a fait".

Le président de l'Asadho réclame par ailleurs une enquête impartiale. "La police n'a pas agi non plus avec professionnalisme", fait-il remarquer.

Le défenseur des droits de l'homme dénonce une utilisation disproportionnée de force et surtout d'armes à feu ayant entraîné la mort de beaucoup de personnes. "C'est pour ça que nous avons demandé qu'il y ait une enquête pour identifier les responsables du côté de Ne Muanda Nsemi, dont lui-même, et qu'ils soient identifiés et arrêtés. Mais aussi que du côté des policiers, toute personne ayant violé la loi soit identifiée et présentée à la justice", insiste Jean-Claude Katende.

Après son arrestation, Ne Muanda Nsemi a été emmené aux soins. Il devrait ensuite être présenté au parquet. L'homme s'était évadé de prison de manière spectaculaire en mai 2017.

Fin mars, la police avait dispersé à Kinshasa un rassemblement des Bundu Dia Kongo pour violation de l'interdiction de tout rassemblement public de plus de 20 personnes.

Les membres du mouvement Bundu Dia Kongo affirment vouloir reconstituer le royaume du Kongo tel qu'il existait au XVe siècle, avant la colonisation de l'Angola au Gabon.