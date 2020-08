NBA : Une journée placée sous le signe de l'émotion

Hier, nous étions le 24 août, le 24/8, soit le "Kobe Day". Une journée hommage à Kobe Bryant instaurée par la NBA, le 24 et le 8 étant les deux numéros portés par l'ancienne star des Los Angeles Lakers, tragiquement disparue dans un accident d'hélicoptère en janvier dernier.

Portés par l'esprit de Kobe, les Lakers ont été sans pitié avec les Trail Blazers de Portland : victoire 135-115. Une rencontre au cours de laquelle LeBron James était surmotivé : la star, qui rêve de marcher sur les traces de Kobe Bryant, a inscrit 30 points en 26 minutes de jeu. Les Lakers mènent désormais 3-1 dans leur série de play-offs face à Portland et entrevoient les demi-finales de conférence.

Emotion et colère suite à l'incident de Kenosha

Dimanche, Jacob Blake, un Afro-Américain, a été appréhendé par la police dans cette ville du Wisconsin, située à mi-chemin entre Milwaukee et Chicago. Des images vidéo prises par un téléphone portable et devenues virales montrent Jacob Blake suivi par deux policiers ayant dégaîné leurs armes, alors qu'il contourne une voiture. Un policier lui attrape le tee-shirt au moment où il ouvre la portière et qu'il tente de s'installer sur le siège conducteur. L'agent fait feu, atteignant Blake de plusieurs balles dans le dos, devant ses enfants. Jacob Blake a été transporté à l'hôpital. Son état reste critique mais il y a des signes d'amélioration. Des violences ont éclaté dans la ville entre manifestants et forces de l'ordre.

En plein mouvement #BlackLivesMatter, cet incident a évidemment provoqué la colère de certains joueurs de NBA, à l'image de George Hill, qui évolue aux Bucks de Milwaukee et dont l'équipe s'est imposée 121-106 face aux Pacers d'Indiana :

"Je ne pense pas que nous devrions parler de basketball aujourd'hui. Nous devrions parler de la famille Blake et de ce qu'il se passe. C'est un désastre. Nous ne devrions pas penser au basket. Nous sommes contents d'avoir gagné, mais cela n'a pas d'importance aujourd'hui."

Tout au long de la journée d'hier, les joueurs de NBA ont communiqué sur le sujet à travers les réseaux sociaux. "Et vous vous demandez pourquoi nous disons ce que nous disons sur la police !! Quelqu'un s'il vous plaît, dites-moi ce que c'est put... ??? !!! Exactement un autre homme noir ciblé.", a tweeté LeBron James. "Cette merde est si mauvaise et si affligeante !! Je me sens tellement désolé pour lui, pour sa famille et NOTRE PEUPLE !! Nous voulons la justice."