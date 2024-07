Le riche héritage des Nana Benz au Togo

Vous connaissez sûrement ces pagnes, on en trouve partout en Afrique de l'Ouest et ils attirent l'œil avec leurs couleurs et leurs motifs élégants... Mais saviez-vous que ce sont des Togolaises de Lomé qui ont démarré la commercialisation de ces pagnes dans les années 1960 au Togo ?

Tatiana Johnson, jeune reportrice Pas Sans Elles à Lomé Image : Noël Tadegnon/DW

On les appelle les Nana Benz et ce sont de vraies légendes au Togo ! Ces femmes influentes et entreprenantes ont marqué l'histoire économique du pays. Symboles de l'élégance et de l'indépendance en Afrique... Au Togo, "Nana" signifie mère ou grand-mère. Elles étaient reconnaissables à leurs Mercedès, d'où le nom de Nana Benz.

Les Nana Benz n'existent plus, mais leur esprit continue de vivre, notamment à travers leur descendance... Nous avons rencontré Ayaba SiVoMey, la fille de l'ancienne présidente des Nana Benz, Dédé Rose Creppy, et aussi le groupe de musique Nana Benz du Togo, qui revendique l'héritage de ces femmes "fortes et libres qui portaient haut leur parole".