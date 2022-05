Afrique

Visite au musée du Fouta Djallon à Labé

La DW vous emmène en Guinée, au musée du Fouta Djallon, dans la Région de Labé, à plus de 420kms de Conakry, la capitale. Un musée consacré à consacré à l'histoire, à la culture, aux arts et à l'artisanat des Peuls du Fouta Djallon. Visite avec deux jeunes couples, cibles du musée. La direction de celui-ci a mis en place une stratégie de promotion du patrimoine "par les jeunes et pour les jeunes".