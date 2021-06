Munich autorise la présence de spectateurs pour l'Euro

Le feu vert pour l’accueil de 14.000 spectateurs par match à l’Allianz Arena de Munich pour l’Euro du 11 juin au 11 juillet a été donné vendredi. Ceci laisse entendre que le stade sera occupé à hauteur de 20% compte tenu de sa capacité d’accueil. Selon les autorités de Bavière, la normalité revient progressivement mais le protocole sanitaire reste strict, des tests et des masques demeurent obligatoires, a annoncé le chef du gouvernement régional Markus Söder.

Allemagne-France en ouverture

Le 15 juin, l’Allemagne joue à domicile contre la France, une affiche qui sera la première à accueillir plusieurs milliers de supporters depuis l’instauration du huis clos en mars 2020. Munich est l’une des douze villes appelées à accueillir ce grand rendez-vous sportif en Europe. Outre le choc contre la France, l’Allemagne jouera aussi à domicile contre le Portugal le 19 juin et la Hongrie le 23 juin pour ce qui est des matches en phase de groupe.

L'UEFA en faveur du retour de spectateurs

L’UEFA avait lancé un appel aux fédérations nationales afin qu’elles permettent la présence du public en nombre limité lors des matches comptant pour l’Euro. La ville de Munich emboite ainsi le pas à celle de Rome qui s’est prononcée en avril dernier en faveur de l’accès du public dans son stade. A l’exception de Bilbao et Dublin qui sont en attente, huit autres villes ont aussi donné leur accord à une présence de spectateurs dans les stades : il s’agit de Saint-Pétersbourg, Bakou, Amsterdam, Bucarest, Copenhague et Glasgow.

La dernière édition du championnat d'Europe s'est déroulée en France en 2016 et c'est le Portugal qui avait remporté le trophée. Les pays les plus titrés sont l'Espagne et l'Allemagne avec 3 titres chacune, suivies de la France qui a remporté la Coupe d'Europe à deux reprises.