MultiChoice, des films proches des réalités africaines

MultiChoice est présent dans la quasi-totalité des pays du continent et même dans certains pays occidentaux, dont le Royaume-Uni et la France, qui comptent d'importantes diasporas africaines.

En 2015, MultiChoice lançait son service de streaming Showmax. Un service de vidéo à la demande par abonnement.

Pour le groupe sud-africain, en concurrence avec l’américain Netflix, il s’agit de miser sur les productions locales. Yolisa Phahle, est la directrice générale de la division divertissement de MultiChoice.

"Pour nous, il s'agit vraiment d'obtenir le divertissement local et nous savons que nos publics africains apprécient cela, des programmes dans leurs langues, des histoires reflétant leurs réalités, leurs espoirs et leurs rêves. Nous voulons rendre cela aussi largement disponible que possible et c'est pour cette raison que nous regardons maintenant vers les abonnements mobiles ainsi qu'un feedback régulier de ce que nous leur proposons".

Projection d'un film à Yaounde au Cameroun en 2019

Le groupe se concentre sur la production de films et d'émissions dans des pays comme le Nigeria, le Kenya ou l'Afrique du Sud. Parmi les programmes déjà diffusées cette année figurent une série de télé-réalité du Nigeria et un drame policier qui se déroule au Kenya.

Des films sur l'Afrique

"Je pense que les gens ont beaucoup plus de pouvoir pour influencer ce qui se passe. Vous savez, pour qu’ils payent des abonnements ou pour qu’ils regardent vos plateformes, vous devez écouter ce qu'ils vous disent parce qu'il y a tellement de choix maintenant. Si vous n'écoutez pas vos clients et si vous ne reflétez pas leurs réalités et ne leur apportez pas de solutions, ils ont simplement des centaines et des centaines d'autres endroits où ils peuvent aller voir", explique Yolisa Phahle de MultiChoice.

Écouter l'audio 02:03 MultiChoice veut des films plus proches des réalités africaines

L’année dernière, MultiChoice a lancé six nouvelles productions originales qui sont venus s'ajouter à son catalogue de contenus de la chaîne câblée américaine HBO. Elle propose également du football international, notamment la Premier league anglaise, sur sa plateforme de streaming en ligne Showmax Pro.

Avec la pandémie de Covid-19 qui a contraint des millions de personnes à passer plus de temps à leur domicile, Showax explique avoir connu une augmentation du nombre de ses abonnés.