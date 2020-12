Moquet Cesar Flan : "la paix nécessite des sacrifices "

Le gouvernement ivoirien a officiellement ouvert lundi (21.12) un cycle de dialogue politique. Une rencontre qui a réuni le pouvoir et les grands partis de l’opposition ivoirienne, à savoir le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI d’Henri Konan Bédié, le Front populaire ivoirien de Pascal Affi N’Guessan et la plateforme EDS, "Ensemble pour la démocratie et la souveraineté" proche de l’ex-président Laurent Gbagbo. Ce dialogue est entamé alors que des militants de l’opposition et des cadres politiques dont Pascal Affi N’Guessan sont toujours en prison. À cela s’ajoute l’attente des proches des victimes des violences électorales. Dans ce contexte tendu, ce processus de dialogue a-t-il un avenir ? Écoutez les explications de l’analyste politique ivoirien Moquet Cesar Flan.

Écouter l'audio 02:13 "L'opposition a bien agit en participant au dialogue politique"