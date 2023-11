Le Nigeria et le Ghana, grands absents du Mondial des U-17

Le Nigeria, cinq fois champion du monde, et le Ghana, double tenant du titre, ne participent pas au tournoi en Indonésie.

Le Nigeria a une place exceptionnelle dans l'histoire de la Coupe du monde chez les moins de 17 ans. Le Nigeria a en effet remporté la compétition à cinq reprises et a atteint à deux reprises la finale, plus que toute autre nation. Il devance ainsi le Brésil quatre fois champion du monde !

Mais lors de la dernière CAN des moins de 17ans, les Nigérians ont vu leur place occuper par le Burkina Faso à l'issue du match des quarts de finale perdu contre les Burkinabè.

Le Ghana également absent

Deux fois champion du Monde en 1991 et en 1995, le Ghana n'a pas non plus validé sa qualification au Mondial des moins de 17 ans. L'Afrique est cette fois représentée par le Sénégal. Les Sénégalais champions d'Afrique en titre sont très attendus dans cette compétition à laquelle ils participent pour la deuxième fois.

Le Burkina Faso fait aussi partie des quatre représentants africains en Indonésie tout comme le Maroc et le Mali.

La 11e journée de Bundesliga

Le coup d'envoi de la 11e journée de Bundesliga est attendu ce vendredi (10.11.2023). La journée sera surtout marquée par des affiches intéressantes.

Le Borussia Mönchengladbach accueille Wolfsburg en ouverture, dimanche Fribourg se déplace sur la pelouse de Leipzig. Samedi, le Bayern fera face à Heidenheim tandis que le Borussia Dortmund est pour sa part attendu à Stuttgart.