Une parade qui sauve le Nigeria face au Canada

Le Nigeria et le Canada n'ont pas réussi à se départager pour leur premier match dans le groupe B ce vendredi (21.07.2023). Malgré leur domination, les Canadiennes ont fait preuve de manque d'efficacité à l'image du penalty raté. La star et capitaine de la sélection canadienne Christine Sinclair a vu son tir arrêter par la sentinelle du Nigeria Chiamaka Nnadoziele.

Les Nord-Américaines ont eu du mal à se défaire des Nigérianes durant toute la rencontre. Suite à une faute dangereuse, une joueuse nigerianne Deborat Abiodun a écopé une carton rouge. Une infériorité numérique que le Canada n'a pas pu profiter vers la fin de la rencontre. Les deux formations se sont finalement quittées sur un score nul (0-0).

Christine Sinclair (Canada) suit son penalty arrêté par Chiamaka Nnadozie (Nigeria) Image : Victoria Adkins/AP/picture alliance

L'Australie a battu l'Irlande

L'Australie a bien entamé sa Coupe du monde féminine avec un succès (1-0). Une victoire préciueuse qui lui donne un avantage dans le groupe B. L'Asutralie occupe en effet provisoirement la première place. Avec trois points, elle est suivie du Canada et du Nigeria (1 point), et enfin l'Irlande (0 point).

Pour le deuxième match dans le groupe B, l'Australie jouera contre le Nigeria et l'Irlande affrontera le Canada, une occasion de se relancer: "Au prochain match, il sera clair que nous allons chercher un résultat, pas seulement se contenter de participer à ce beau tournoi en Australie." estime l'entraineuse des Irlandaises Vera Pauw. La Nouvelle Zélande, co-organisatrice du Mondial a en ouverture ce jeudi 20.07.2023 battu la Norvège (1-0)

Les équipes africaines en lice

Outre le premier match du Nigeria contre le Canada (0-0), la Zambie jouera samedi (22.07.2023) contre le Japon dans le groupe C. L'Afrique du Sud entrera en lice dimanche (23.07.2023) et elle affrontera la Suède dans le groupe G. Et enfin le Maroc fera face à l'Allemagne lundi (24.07.2023) dans le groupe H.