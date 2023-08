CM 2023: la progression des équipes africaines

Deux matches sont au programme ce jeudi (03.08.2023) à l'occasion de la 3e et dernière journée de phase de poules dans le groupe G. L'un des quatre représentants africains dans la compétition, le Maroc est attendu face à la Colombie.

Avec trois points en deux matches, les Marocaines vont chercher la qualification pour les huitièmes de finale. Un match très attendu car les Lionnes de l'Atlas vont défier les Colombiennes leaders du groupe G avec 6 points sur les six possibles à 10h00TU.

L'Allemagne (deuxième du groupe), va elle aussi lutter pour son ticket au tour suivant contre la Corée du Sud déjà éliminée après deux défaites d'affilé. La Colombie, l'Allemagne, et le Maroc vont disputer les deux places disponibles dans le groupe G pour la qualification au tour suivant. Les deux premiers du groupes affronteront en huitièmes de finale la France et la Jamaïque, les deux qualifiées dans le groupe H.

Le Nigeria et l'Afrique du Sud à la CAN féminine 2022 au Maroc Image : Gavin Barker/Sports Inc/empics/picture alliance

Le Nigeria et l'Afrique du Sud en huitièmes

L'équipe du Nigeria est la seule à n'avoir pas encaissé de défaite dans les trois matches de phase de poule dans le groupe B le plus relevé composé de l'Australie du Canada et de l'Irlande. L'Irlande et le Canada sont éliminés et le Nigeria a toutefois terminé deuxime avec 5 points derrière l'Asutralie 6 points en trois matches.

Le Nigeria jouera en huitième de finale contre l'Angleterre lundi 07.08.2023. Une deuxième qualification pour l'histoire des Nigeriannes après la Coupe du monde féminine en 1999 où le Nigeria avait atteint ce stade de la compétition.

L'Afrique du Sud a également terminé la phase de poules deuxième derrière la Suède. Battue par la Suède au premier match et tenue un échec au second par l'Argentine, l'Afrique du Sud a su s'imposer au dernier match contre l'Italie (3-2) pour arracher sa qualification au tour suivant. Une première pour la nation Arc-en-Ciel qui prend part à la compétition pour la deuxième fois de son histoire.

Buffon raccroche l es crampons

"C'est fini, les amis! " a ainsi déclaré ce mercredi (02.08.2023) Gianluigi Buffon sur ses réseaux sociaux. L'annonce de la fin de sa carrière légendaire (28 ans). Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'histoire, Gianluigi Buffon a débuté sa carrière à 17 ans à Palme. Champion du monde en 2006 avec l'Italie, Gianluigi Buffon a presque tout gagné avec la Juventus: dix fois champion de Série A, (le championnat italien de football), et un titre de champion de Ligue 1 (Championnat de France) sous le maillot du PSG.