Mondial des clubs: le Real vers le nouveau trophée

Six meilleures équipes représentant les quatre coins du monde, ainsi que le Al Ain , le club hôte des Emirats ont participé dès le 12 décembre à cette 15e édition du mondial des clubs.

Mardi et mercredi se sont déroulés les matches comptant pour les demi-finales: le Al Ain est l’un des invités inattendus. Le club hôte des Emirats, a en effet écarté mardi aux tirs au but le River Plate d’Argentine, les Argentins pourtant vainqueurs de la Copa Libertadores, équivalent de la Ligue des champions en Amerique latine.

Mercredi, le Real Madrid a, pour sa part, battu 3-1 le Kashima Antlers de Japon. Les trois buts madrilènes ont été inscrits par Gareth Bale. Côté japonais, Doi a sauvé son honneur en réduisant le score vers la fin de la rencontre.

Le buteur des Merengues espèrent gagner à nouveau le trophée:

"C’est bien et c’est génial personnellement de marquer des buts, mais la chose la plus importante, comme je le dis toujours, c’est d’aider l’équipe, d’aller en finale et maintenant, cela nous donne une chance de gagner trophée." a dit Gareth Bale.

Franck Ribéry entouré par ses coéquipiers après son but contre Leipzig

Le Bayern Munich s’impose difficilement face au RB Leipzig

Dès le début du match, le Bayern Munich et le RB Leipzig ont offert un spéctacle à couper le souffle, un match équilibré sur tous les plans et ponctué de belles occasions de part et d’autre.

Il a fallu attendre la 82e minute pour voir la partie se débloquer grâce à Franck Ribery. Profitant d'un tir dévié par le portier de Leipzig Péter Gulásci, le Français a effacé deux defenseurs de Leipzig par un crochet avant de surprendre le gardien de Leipzig.

Un superbe but qui offre une précieuse victoire au Bayern. Le club bavarois conforte sa 3e place avec 33 points désormais à 6 points du leader Dortmund.

Dans les autres rencontres, Schalke 04 s’est incliné à domicile 2-1 face au Bayer Leverkusen, Werder Brême et Hoffenheim se sont neutralisés 1-1. Même score entre Fribourg et Hanovre. Enfin, Mayance a tenu en échec Eintracht Francfort 2-2.