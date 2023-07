Mondial 2026 : les éliminatoires annoncés en Afrique

Le nouveau format de la Coupe du monde de la FIFA prévoit la participation de 48 équipes contre 32 équipes selon l'ancien format. Le continent africain qui envoyait 5 équipes sera, à partir de ce Mondial 2026, représenté par 9 équipes voire 10.

Pour ce qui est de ces éliminatoires dont le tirage au sort a eu lieu jeudi (13.07.2023) à Abidjan, neuf places sont réservées aux 54 sélections qui vont prendre part à ces éliminatoires.

En ce qui concerne la 10e place, l'Afrique n'est pas certaine de la décrocher, car les quatre meilleurs deuxièmes des poules joueront dans un tournoi de barrage de la CAF.

Le vainqueur de ce tournoi participera à un deuxième et dernier barrage de la FIFA auquel prendront part cinq autres équipes issues de l'Asie et de l'Amérique du Sud, et les deux premiers seront qualifiés au Mondial.

Gianni Infantino (Pdt FIFA) et Fatma Samba Diouf Samoura (SG FIFA) Image : Ulmer/IMAGO

Les éliminatoires passionnants

Le président de l'Instance mondiale, Gianni Infantino, s'est exprimé au cours de la cérémonie sur les éliminatoires dont le coup d'envoi est annoncé en novembre.

Il a estimé que cette participation offerte à tous les pays africains rendra la compétition passionnante. "Tous les pays africains participeront à ce qui sera une voie de qualification incroyablement excitante et passionnée vers la Coupe du monde en 2026", a-t-il déclaré.

La course pour cette prestigieuse compétition qu'est le Mondial 2026 débutera dans la zone Afrique du 13 au 21 novembre 2023 pour ce qui est de la 1ere et la 2e journée des éliminatoires. La suite, c'est à dire, les huit journées restantes se joueront après la CAN 2023, prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire.