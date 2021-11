Mondial 2022 (Q) : le suspense avant la cinquième journée

Dans le groupe A, par exemple, l'Algérie et le Burkina Faso sont à égalité (10 points). La dernière journée sera donc décisive pour départager ces deux équipes en tête au classement dans le groupe A. Bataille similaire entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire dans le groupe D

En effet, le duel entre ces deux sélections parmi les meilleures en Afrique, est très attendu.

La Côte d'Ivoire et le Cameroun en lutte

Avec 10 points, la Côte d'Ivoire a une légère avance d'un point sur les Lions du Cameroun. Les deux pays devraient se livrer une véritable "finale" au Cameroun lors de cette dernière journée. Le Malawi et le Mozambique sont, eux, déjà éliminés du groupe. Suspense aussi dans le groupe J La Tanzanie et le Bénin sont aussi à égalité (7 points). Leader du groupe G, avec 10 points, l'Afrique du Sud a aussi un léger écart d'un point sur le Ghana.

La 9e journée des qualifications en Europe

A l'exception du Qatar, pays hôte du Mondial 2022, seuls le Danemark et l'Allemagne ont déjà validé leur billet. L'Allemagne joue malgré tout ce soir contre le Liechtenstein à Wolfsburg, l'une des dix rencontres au programme de jeudi.

Cinq joueurs de la Mannschaft ne joueront pas à cause d'un cas de Covid détecté chez le défenseur Niklas Süle. Ce qui a d'ailleurs relancé le débat sur les joueurs non vaccinés : "Le seul moyen de sortir de la pandémie est de se faire vacciner, surtout dans le football", a rappelé Hansi Flick, le sélectionneur de l'Allemagne.