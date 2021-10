Mondial 2022 (Q) : le Maroc surclasse la Guinée-Bissau

La troisième journée des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar a débuté mercredi dans la zone Afrique. Le Maroc a joué à Rabat contre la Guinée-Bissau, l'une de deux affiches dans le groupe I. Après les 30 premières minutes de résistance, les Bissau-Guinéens se sont pliés et ont encaissé deux buts d'Achraf Hakimi et Imnran Louza avant de rejoindre les vestiaires.

Le Maroc s'est davantage régalé

Face aux Djurtus de Guinée en déroute, les Lions de l'Atlas ont maintenu leur domination au retour des vestiaires. Lias Chair, Ayoub Al Kaabi ainsi que Mounir El Haddadi ont respectivement inscrit le 3e, 4e et 5e but de la rencontre. Avec cette large victoire, le Maroc s'empare désormais de la tête du groupe I, avec 6 points devant justement la Guinée Bissau ,2e avec 4 points. Dans ce groupe, la première affiche opposait hier la Guinée au Soudan , et les deux équipes se sont neutralisées 1-1.

Imran Louza (Maroc) célèbre son but contre la Guinée-Bissau

La Guinée-Bissau avait réclamé le report du match

En raison d'une probable intoxication alimentaire dont les joueurs bissau-guinéens auraient été victimes la veille de la rencontre : "L'ensemble de 25 joueurs ainsi que les membres du staff ont été malades, vomissement et diarrhée et certains ont été même évacués à l'hôpital pour des soins d'urgence", indique la Fédération bissau-guinéenne.

L'Italie enfin battue

Après une longue série d'invincibilité37 matches d'affilé sans le moindre échec la Squadra Azzura s'est enfin inclinée face à l'Espagne. La Roja a pris l'ascendant grâce au doublé de Fennan Torres. Réduit à dix après l'exclusion du défenseur Leandro Bonucci, les Italiens ont vers la fin de la rencontre réduit le score 2-1 : "Nous n'aimons pas la défaite même si nous savions que tôt ou tard nous allions un jour perdre", a déclaré Robertop Mancini. Mais le technicien italien estime que son équipe s'est bien défendue : "Nous sortons de ce match plus forts malgré la défaite et nous avons vraiment compris que nous avons une équipe forte", conclut-il.

