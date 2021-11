Mondial 2022 (Q) : l'Allemagne surclasse le Liechtenstein 9-0

Réduits à dix dès la 9e minute suite à la faute grave de Jen Hoffer sur Leon Goretzka, le Liechtenstein a par aprés coulé face aux assuts allemands. Le festival été lancé par Ilkay Gündogan, le milieu de Manchester City (1-0, 11e) sur pénalty. Daniel Kaufmann a marqué un but contre son camp (2-0, 20). Puis les tauliers du Bayern ont signé un double. Leroy Sané (3-0, 22e), et (5-0, 49e), Thomas Müller à la (6-0, 76e) et (8-0,86e).

Le capitaine du Borussia Dortmund Marco Reus (4-0, 23e) , et l'ailier de Wolfsburg Ridle Bakou (7-0,80e) ont aussi participé au spectacle, avant que Maximilian Göppel n'enfonce le clou un csc (9-0, 89e). Le plus large score jamais réalisé par la Mannschaft depuis 1912.

Les adieux de l'ancien sélectionneur Joachim Löw

Les équipes étaient déjà sur le terrain, mais l'accent était centré sur Joachim Löw. L'entraineur champion du monde en 2014 a officiellement pris sa retraite après 198 matches internationaux. Löw a été ovationné sur la pelouse de Wolfsburg par les 26.000 supporters, ses désormais anciens joueurs et collègues : "C'est une bonne ambiance pour avoir démontré un bon match avec beaucoup de buts en ce jour d'adieu de Joachim Löw", a réagi, le snouveau sélectionneur Hansi Flick. A noter un autre événement historique jeudi (11.11) à Wolfsburg : la rencontre Allemagne-Liechtenstein a été arbitrée pour la première fois par une femme, la Croate Ivana Martincic, son premier match international masculin.