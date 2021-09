Mondial 2022 (Q) : la RDC neutralisée par la Tanzanie

Les Léopards ont pourtant bien entamé la rencontre avec notamment l'ouverture de score par Dieumerci Mbokani (1-0, 23e). L'attaquant congolais qui a retrouvé la sélection des Léopards depuis la CAN 2017, soit quatre ans après. Mais la joie des supporters congolais n'a été que de courte durée, car la Tanzanie a vite égalisé douze minutes plus tard. Simon Msuva a surpris le portier congolais Joel Kiassumbua par une frappe puissante à 25 m (1-1,35e). En deuxième période aucune équipe n'a réussi à prendre le dessus. Les Taifa Stars sont donc partis de Lubumbashi avec un point.

Une mauvaise opération pour la RDC

Le Bénin a affronté quelques temps plus tard Madagascar à Antananarivo, les deux autres sélections du groupe J. Et les Ecureuils se sont imposés. Un but béninois inscrit de tête par l'attaquant de Brest Mounié , après un corner de Cèbio Soukou (1-0, 22e).

Avec 3 points, le Bénin est provisoirement leader du groupe J, et affrontera à domicile la RDC lundi à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires. Les Malgaches seront pour leur part mardi en Tanzanie.

A lire également...RDC - Gabon : la CAF attendue sur l'affaire Guélor Kanga

Les résultats de la première journée

L' Algérie a fait un carton face à Djibouti. Les Fennecs se sont largement imposés 8-0 face à la sélection djiboutienne, la 182e nation au classement Fifa. L'Algérie reste sur une série de 28 matches sans défaite. Le Maroc a abattu le Soudan 2-0. Le Burkina Faso a aussi assuré face au Niger (2-0). L'Ouganda et le Kenya se sont pour leur part neutralisés (0-0).

Les qualifications au Mondial 2022, zone Europe

La quatrième journée s'est poursuivie jeudi. L'Allemagne s'est déplacée au Liechtenstein. La Mannschaft s'est imposée 2-0. Un score qui redonne l'espoir : "Il y avait moins de tension", estime le sélectionneur allemand. Mais Hansi Flick déplore néanmoins que ses joueurs n'ont pas concrétisé leurs actions : "On doit revoir notre manière de mener les offensives pour prochainement être plus précis", a annoncé le sélectionneur Hansi Flick

L'Italie a été tenue en échec face à la Bulgarie (1-1), la Pologne a battu l'Albanie (4-1), la République Tchèque s'est imposée face à la Biélorussie (1-0), et l'Irlande du Nord a dominé la Lituanie (4-1).

A lire aussi...Gerd Müller, héros de la Coupe du monde 1974, est mort