Mondial 2022 : choc Cameroun-Côte d'Ivoire en qualifications

Quarante équipes ont été réparties en dix groupes de quatre. Parmi les poules les plus chaudes, il y a évidemment la poule D, dans laquelle on retrouve le Cameroun et la Côte d'Ivoire.

Championne d'Afrique en titre, l'Algérie se trouve dans la poule A, en compagnie du Burkina Faso, du Niger et de Djibouti. Le Sénégal est dans le groupe H, et sera accompagné du Congo-Brazzaville, de la Namibie et du Togo. Enfin, la poule J sera également intéressante à suivre, avec la RDC, le Bénin, Madagascar et la Tanzanie.

Le récapitulatif des groupes :

- Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti

- Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée-Equatoriale

- Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, République Centrafricaine, Liberia

- Groupe D : Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi

- Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda

- Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola

- Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Ethiopie

- Groupe H : Sénégal, Congo-Brazzaville, Namibie, Togo

- Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan

- Groupe J : RDC, Bénin, Madagascar, Tanzanie

Ces matchs de poule débuteront le 5 octobre prochain. Les premiers de chaque groupe se qualifieront pour les barrages, et à l'issue de ces barrages (cinq confrontations aller-retour), on connaîtra les qualifiés pour la 22ème édition de la Coupe du monde de football, qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

City s'impose dans la douleur

Hier, en Angleterre, on disputait la première partie de la 24ème journée de Premier League. Manchester City ne lâche rien : à Sheffield, les Citizens se sont imposés 1-0 chez le promu. Le but de la victoire a été inscrit sur pénalty. Il est l'oeuvre de Sergio Aguëro. Grâce à ce succès, City revient à treize points de Liverpool, qui compte deux matchs de retard, dont un qui se jouera demain soir, face à Wolverhampton.

À noter également le match nul 2-2 entre Chelsea et Arsenal. Réduits à dix suite à l'expulsion de David Luiz, les Gunners sont parvenus à égaliser à la 87ème minute de jeu par l'intermédiaire de Hector Bellerin.

Handball : les demi-finales connues ce soir

En handball, suite des championnats d'Afrique qui se déroulent en Tunisie, avec aujourd'hui les derniers matchs de poule. Dans le tournoi principal, l'Egypte affronte l'Angola à 16h TU, tandis que la Tunisie jouera contre l'Algérie à partir de 18h, toujours en temps universel. Ces rencontres auront pour but de déterminer les affiches des demi-finales.

Un peu plus tôt dans la journée, on aura Kenya-Nigeria, Libye-Guinée, Côte d'Ivoire-Congo-Brazzaville, Cameroun-Zambie. Ces rencontres seront décisives pour les matchs de classement.

Tesfatsion en Jaune

En cyclisme, c'est Natnael Tesfatsion qui a remporté la deuxième étape de la Tropicale Amissa Bongo, 107 kilomètres entre Bitam et Oyem, en bouclant la distance en 2h30min42sec. L'Erythréen qui partira en qualité de Maillot Jaune pour la troisième étape qui aura lieu aujourd'hui, 186 kilomètres entre Mitzic et Ndjolé, toujours dans le nord du pays.

Barty et Djokovic à vitesse grand V

En tennis, suite de l'Open d'Australie. Chez les dames, Ashleigh Barty s'est montré expéditive face à Polona Hercog. Devant son public, la numéro un mondiale s'est imposée 6-1, 6-4. Victoire également de Naomi Osaka, face à Zheng Saisai (6-2, 6-4) ou encore de l'Allemande Julia Görges face à Petra Martic, tête de série numéro 13 (4-6, 6-3, 7-5).

Chez les hommes, Novak Djokovic s'est montré expéditif. Le Serbe s'est imposé en 1h35 face à Tatsuma Ito, issu des qualifications (6-1, 6-4, 6-2). Ça passe également pour Sam Querrey ou encore l'Argentin Diego Schwartzman.