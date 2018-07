Mondial 2018: l'Angleterre qualifiée de justesse face à la Colombie

Après une première période moins riche en spectacles comme en occasions, au retour des vestiaires les Britanniques ont pris une avance, à la 57e minute grâce à un pénalty converti par Harry Kane l'attaquant de Tottenham.

Le 6e but à l'actif du capitaine de la sélection britannique "les three Lions" un nouveau pas franchi pour Harry Kane vers le titre de meilleur buteur de cette compétition.

Les Colombiens plus tenaces

Alors que les Britanniques semblaient calmement se diriger vers une victoire, le défenseur colombien Yerry Mina a réussi à égaliser de la tête dans les arrêts de jeu, ce qui a envoyé les deux équipes en prolongation.

Et lors de la séance des tirs au but, l'Angleterre s'est finalement imposée par quatre tirs inscrits contre trois des Colombiens. L'heure était à la folie chez les supporters britanniques:

"Plus jamais...plus jamais vivre ça, c'était une des expériences les plus douloureuses de ma vie. J'adore le football mais je déteste les tirs au but."

Le tableau des quarts de finale

L'Angleterre jouera en quarts de finale samedi à 14 h TU contre la Suède qui n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 1994.

En effet, les Suédois ont éliminé les Suisses hier en premier match grâce à un but du milieu de Leipzig Emil Folsberg.

La Russie qui a éliminé l'Espagne, après une séance de tirs au but, sera aux prises avec la Croatie samedi à 18 h TU.

Vendredi, le premier choc des quarts de finale opposera la France à l'Uruguay à 14 h TU.

Le Brésil, tombeur de Mexique, en huitièmes de finale fera face à la Belgique qui s'est difficilement imposé (3-2) face à une équipe surprise en huitièmes de finale, le Japon.