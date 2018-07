Mondial-2018: faute ou simulation ?

Selon la chaine de télévision suisse RTS, 14 minutes du temps de jeu ont été perdues rien que pour l'attaquant brésilien Neymar. Certes des fois suite à des fautes , mais d'autres pensent qu'il y aurait eu des assimilations faites par ce joueur le plus cher du monde.

C'est le cas du sélectionneur mexicain Juan Carlos Osorio: "c'est une honte pour le football, nous avons perdu beaucoup de temps à cause d'un seul joueur" a-t-il dit après l'élimination de son équipe en huitièmes de finale.

Mais l'ancien international brésilien Rivaldo n'est pas de cet avis :"Neymar, joue comme tu l'as toujours fait " lui a t-il plutôt dit sur son compte Instagram.

L'attaquant sénégalais Niang célèbre son but

Le Sénégal classé gagne de points dans le classement FIFA

Ouoique éliminés au premier tour, les Lions de la Téranga ont réalisé un exploit inattendu : une victoire (2-1) contre la Pologne, un nul (2-2) face au Japon et une défaite (0-1) face à la Colombie .

Bref, avec 4 points le Sénégal est classé par la Fifa comme 1ere sélection africaine, suivi du Nigéria, et puis de la Tunisie, du Maroc et enfin de l’Egypte sur le plan continental.

En attendant bien évidemment les confrontations des huit équipes qualifiées en quarts de finale, de la 9e place à la 16e, sont classées les huit autres équipes qui ont été éliminées en huitièmes de Finale. Et aucune sélection africaine n'en fait partie.

Il s’agit successivement de la Colombie, Espagne, Danemark, Mexique, Portugal, Suisse Japon et Argentine comme 16e équipe.

Le Sénégal occupe la 17e place dans ce classement, Nigeria 21e , et puis Tunisie 24e place , Maroc 27 et Egypte 31e place. Sur une liste des 32 équipes qui ont pris part à la Coupe du monde.



Le nouvel entraineur de Bayern Munich espère voir ses joueur en plein moral

Après l'élimination de l'Allemagne au 1er tour de la Coupe du monde en Russie, Niko Kovac actuellement estime qu’avec la reprise des entrainements les joueurs vont tourner cette page décevante afin de redoubler le moral pour les compétitions suivantes:

Niko Kovac, nouvel entraineur de Bayern

«Il s'est passé quelque chose sur lequel personne ne comptait, pas même les joueurs. Il y a une énorme déception mais les joueurs vont l'oublier pendant leurs vacances. Je suis convaincu qu'ils seront tout aussi motivés lors de leur première journée d'entraînement que je m'y attendais. Nous avons des objectifs, nous voulons nous améliorer. Je m'attends à une passion, une ambition et un progrès absolus et les joueurs y parviendront" a-t-il dit