Mohamed Salah élu meilleur joueur de l'année de Premier League

Le joueur de Liverpool a terminé la saison 2021/2022 meilleur buteur en Premier League avec 23 buts. Certes il est à égalité de buts avec l'attaquant de Tottenham, le Sud-coréen Son Heung-min. Mais l'atout de Mohamed Salah qui a de surcroit convaincu les votants, ce qu'il a été meilleur passeur avec 13 passes décisives.

La Professional Footballs' Association PFA, le syndicat des joueurs de football en Angleterre, a porté son intérêt sur le joueur de Liverpool qui remporte ce titre individuel pour la deuxième fois, après le sacre de 2018. "C'est toujours super de remporter des trophées, qu'ils soient individuels ou collectifs", a fait savoir Mohamed Salah, et d'ajouter : "Ce trophée est surtout intéressant, car il est attribué par les joueurs".

L'ailier de Manchester City, Phil Foden, a pour sa part été désigné comme meilleur espoir en Premier League. Une récompense que le jeune anglais de 22ans a obtenu même la saison précédente.

Hector Cúper dans le tourment

En RDC, un préavis de résiliation de contrat a été adressé au technicien argentin Hector Cúper par le ministère congolais des Sports et Loisirs. Cúper se voit reprocher des manquements à ses devoirs d'entraineur, notamment par la non-amélioration des performances de la sélection congolaise.

La sélection congolaise a en effet encaissé deux défaites dans les premières journées des éliminatoires à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Elle avait aussi raté la CAN 2021 au Cameroun, et avait perdu la qualification à la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Depuis son arrivée en mai 2021, Hector Cúper a dirigé 10 rencontres officielles : 3 victoires, 3 défaites et 4 nuls. Mais comme son contrat expire l'an prochain en 2023, la RDC pourrait payer de lourds dédommagements financiers.