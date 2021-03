Mohamed Ould Abdel Aziz inculpé

Selon un communiqué du parquet, Mohamed Ould Abdel Aziz a été mis sous "contrôle judicaire poussé" avec 10 coprévenus dont deux anciens Premiers ministres. L’enquête financière, précise le communique du parquet, a permis "de découvrir, de geler et saisir des biens mobiliers et immobiliers provenant de plusieurs crimes."

Des biens gelés estimés à plus de 41 milliards d’anciennes ouguiyas, soit 100 millions d’euros. Le parquet note que cette somme représente seulement ce qui a été déjà découvert en Mauritanie. Ce qui sous-entend donc la possibilité de biens dissimulés à l’extérieur de la Mauritanie.

Ould Abdel Aziz lors des élections de septembre 2018



C’est pourquoi la justice mauritanienne entend " rechercher et recouvrer par tous les moyens, y compris les facilités offertes par l’entraide judiciaire internationale, des biens frauduleusement acquis."

L’inculpation de Ould Abdel Aziz est le résultat du travail d’une commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur la gestion des biens publics pendant la décennie qu’il a passée à la tête de l’Etat.

Arrivé au pouvoir par un coup d’Etat militaire, Ould Abdel Aziz a été élu en 2009 et réélu en 2014 président de la République. Il a aussi présidé l’Union africaine pendant une année.