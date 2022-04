Émission spéciale sur les transports en Afrique

Le sujet crucial pour l'avenir car plus les années passent, plus les villes vont voir le nombre de leurs habitants augmenter - et on ne parle là pas seulement des capitales comme Kinshasa, mais aussi des villes de taille petite et moyenne.

En 2017, l'Onu publiait une étude selon laquelle le nombre de citadins africains dépassera le nombre de citadins chinois d'ici 2041. En 2050, c'est-à-dire demain, les Africains constitueront un quart de la population urbaine mondiale.

Pour accroître la qualité de vie des populations, le développement durable des transports est primordial. Car un réseau qui fonctionne bien c'est un accès facilité et élargi aux emplois, aux marchés et aux services essentiels tels que les soins de santé ou l'éducation.

Au menu de cette émission spéciale : reportages à Kinshasa, en RDC, où accéder au centre-ville relève est une galère quotidienne mais aussi à Douala, au Cameroun, où un service de moto-taxis sécurisé est en train de se développer.

On s'intéresse également au vélo - une alternative écologique et économique à la voiture même si sa pratique reste encore dangereuse par exemple à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Enfin, nous aborderons l'électro-mobilité, une solution envisagée par des chercheurs allemands pour améliorer la mobilité dans les zones rurales.

Ont participé à cette émission :

- Jean Noël Ba-Mwez, correspondant de la DW à Kinshasa (RDC)

- Henri Fotso, correspondant de la DW à Douala (Cameroun)

- Andy Costa, ambassadeur du vélo en Côte d'Ivoire et président de la Fondation "My Dream for Africa"

- David Ziegler, chercheur en mobilité à l'Université technique de Munich (Allemagne)