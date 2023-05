MMA : Francis Ngannou rejoint la PFL

Ancien champion poids lourds de l'UFC, l'athlète camerounais a signé un contrat avec la Professional Fighters League (une organisation américaine concurrente de l'UFC), lui permettant, selon cette ligue, de combattre en boxe anglaise, comme il le souhaitait, et en arts martiaux mixtes, sa discipline de prédilection.

A 36 ans, Francis Ngannou devient également le président de la branche Afrique de la PFL, avec pour mission de détecter de nouveaux combattants et d'organiser des évènements en 2025 sur le continent.

A noter que ni la durée, ni le montant du contrat n'ont été révélés par Ngannou ou par la PFL, mais "tout compris dans mon accord avec la PFL, c'est plus que n'importe quelle autre offre" a déclaré Ngannou cité par le New York Times. Sur son compte Instagram, la PFL s'est quant à elle vantée d'avoir conclu "la signature la plus chère et la plus importante de l'histoire du MMA".

Francis Ngannou avait quitté l'UFC en janvier 2023 Image : Louis Grasse/PX Images/ABACA/picture alliance

Une organisation qui ne cesse de grandir

Avec la PFL, Ngannou va, selon le quotidien New York Times, participer à un combat de boxe anglaise en 2023, et reviendra combattre en MMA au sein de sa nouvelle ligue en 2024.

Outre Ngannou, la PFL a annoncé ces dernières semaines d'autres signatures de renom avec celle de l'influenceur et combattant Jake Paul, du combattant français Cédric Doumbé, alors que l'ancienne championne olympique de judo, Kayla Harrison, en est pour l'heure la figure de proue.