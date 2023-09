Vers le miracle africain des énergies renouvelables

Deuxième jour du sommet africain sur le climat à Nairobi, au Kenya. Un sommet historique qui vise à promouvoir le potentiel de l'Afrique dans les énergies renouvelables. Car, malgré sa richesse en ressources naturelles, seuls 3% des investissements énergétiques dans le monde sont destinés au continent. Un état de fait que les dirigeants politiques, les leaders économiques mais aussi la société civile sont bien décidés à changer

Hier (04.09.2023), ils étaient plusieurs centaines à s'être retrouvés dans la capitale kenyane pour battre le pavé et donner de la voix à l'ouverture du sommet africain sur le climat. Parmi eux, Japheth Orieny. Il brandit une pancarte sur laquelle on peut lire "unis pour notre cause"

Des actions plus que des paroles, c'est ce que réclament les activistes à Nairobi Image : Suleiman Mbatiah/AFP/Getty Images

"Nous voulons de l'énergie renouvelable et durable en Afrique maintenant. L'Afrique est capable de produire de l'énergie propre pour un avenir meilleur. Nous voulons que ce sommet préconise et élabore des politiques qui favorisent uniquement les énergies propres, dans l'intérêt des Africains et non de l'Occident ou de l'Orient. L'Afrique et la justice climatique, c'est maintenant."

Superpuissance

Quelques mètres plus loin, les chefs d'Etat, dirigeants de gouvernement et dirigeants économiques tentent de proposer des pistes pour attirer les financements dans les énergies renouvelables, qualifiées par le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, de "miracle africain"

"Les énergies renouvelables pourraient considérablement stimuler les économies, développer de nouvelles industries, créer des emplois et favoriser le développement, notamment en atteignant les plus de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Les énergies renouvelables pourraient être le miracle africain, mais nous devons faire en sorte que cela se produise, nous devons tous travailler ensemble pour que l'Afrique devienne une superpuissance en matière d'énergies renouvelables".

Engagement des Emirats

Le premier pas dans ce sens a été effectué ce mardi par les Emirats arabes unis qui ont promis 4,5 milliards de dollars d'investissements pour les énergies propres sur le continent. Un financement crucial mais qui n'est qu'un début : pour espérer limiter le réchauffement de la planète à 1,5° Celsius, l'Agence internationale de l'énergie a avancé le chiffre de 2.000 milliards de dollars d'investissement par an d'ici une décennie.

Bonne gouvernance

Beaucoup d'Etats, dont l'Allemagne, rechigne encore à investir massivement en Afrique qu'elle qualifie pourtant souvent de "continent de toutes les chances". Kerstin Opfer, de l'ONG Germanwatch interrogée par nos confrères du Deutschland Funk .

"Il est essentiel que l'Allemagne soutienne en priorité les pays qui ont un potentiel important et qui affichent des objectifs ambitieux. C'est le cas du Kenya par exemple qui a un gouvernement relativement stable. Si le Kenya donc arrive à démontrer qu'un développement basé sur les énergies renouvelables est possible et que cela peut mener à la prospérité et au bien-être, ce rôle de pionnier peut inspirer, je l'espère, d'autres pays africains à s'engager sur cette voie."

... y compris des pays comme le Gabon ou le Niger oú les récents renversements de régime relèguent, au moins dans un premier temps, les préoccupations climatiques en bas de l'agenda politique.